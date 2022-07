Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Schule++Versuchter Einbruch in Tagespflege und in Arztpraxis++Einbruch in Apotheke++

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Schule

Otterndorf. Am vergangenen Wochenende wurden an zwei Stellen der Grundschule Fensterscheiben eingeworfen und die Schule betreten. Ein Klassenraum wurde durchsucht und eine Packung Kekse entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro und liegt damit erheblich über dem Wert der erlangten Kekse.

Versuchter Einbrüche in Tagespflege und in Arztpraxis

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende gelangten Unbekannte in der Wagnerstraße in das Treppenhaus eines Gebäudes mit verschiedenen Gewerberäumen. Sodann wurde erfolglos versucht die Türen zu einer Arztpraxis und zu einer Tagespflege aufzuhebeln.

Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Einbruch in Apotheke

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Dienstag zwischen Mitternacht und ca. 00.30 Uhr hebelten Unbekannte in der Wagnerstraße ein rückwärtiges Fenster zu einer Apotheke auf und drangen durch dieses in die dahinterliegenden Räumlichkeiten ein. Dort wurde Bargeld entwendet.

Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

