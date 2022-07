Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Übermüdet Gefährdungen im Straßenverkehr begangen

Cuxhaven (ots)

Am 10.07.2022 gegen 16:30 Uhr, befährt eine 55-jährige Frau aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) in einem roten Kleinwagen die B6 aus Bremerhaven kommend in Richtung Nesse. Hierbei fährt sie teilweise mit stark verminderter Geschwindigkeit und kommt wiederholt in den Gegenverkehr, sowie den rechten Seitenraum/Grünstreifen. Ein entgegenkommender Streifenwagen, besetzt mit zwei Polizeivollzugsbeamten*innen und einer weiteren Person, wird dabei gefährdet und muss ausweichen.

Die Fahrzeugführerin befährt anschließend die A27 in Richtung Bremen und kann in Hagen kontrolliert werden. Nach ersten Ermittlungen sind ihre Fahrweise und die dadurch erfolgten Gefährdungen möglicherweise aufgrund von Müdigkeit verursacht worden. Der Führerschein der 55-jährigen wurde sichergestellt.

Laut Zeugenangaben wurden noch weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

