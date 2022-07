Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldung der Polizei Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 10.07.2022, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariat Schiffdorf gegen 02.00 Uhr der Fahrer eines Hyundai in Sellstedt auf. Dieser hatte beim Abbiegen den Blinker nicht betätigt und fuhr anschließend in starken Schlangenlinien. Eine Überprüfung des 23-jährigen Fahrers ergab Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Aufgrund mehrerer gezeigter körperlicher Ausfallerscheinungen des Fahrers wurde der Sachverhalt als Straftat gewertet und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde zur Vorbereitung der zu erwartenden Einziehung sichergestellt.

