Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrer fährt nur auf dem Hinterrad-PKW-Fahrerin abgelenkt und verunfallt++Baumaschine entwendet++Kleinkraftrad ohne Führerschein und Versicherung gefahren++Sprinter stark überladen++

Cuxhaven (ots)

Motorradfahrer fährt nur auf dem Hinterrad - PKW-Fahrerin abgelenkt und verunfallt

Otterndorf. Am 01. Juli gegen 14:30 Uhr kam es in Otterndorf, Cuxhavener Landstraße Höhe Hausnummer 22 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine PKW-Fahrerin wurde durch einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der lediglich auf dem Hinterreifen fuhr, abgelenkt und fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe an beiden Pkw.

Die Polizei bittet um Mithilfe:

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Motorradfahrer machen oder hat einen Motorradfahrer durch auffällige Fahrweise wahrgenommen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cuxhaven unter 04721-5730 oder jede andere Polizeidienststelle.

Baumaschine entwendet

Nordleda. In der Nacht zu Donnerstag wurde in der Bremerhavener Straße aus einem verschlossenen Baucontainer ein Vibrationsstampfer entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3000 Euro.

Kleinkraftrad ohne Führerschein und Versicherung gefahren

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag um 15.40 Uhr befuhr eine 42-jährige Cuxhavenerin mit ihrem Kleinkraftrad die Schulstraße und wurde durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad nicht versichert ist.

Sprinter stark überladen - Weiterfahrt untersagt

Hemmoor. Am gestrigen Donnerstag um 11:19 Uhr wurde in der Elsa-Brändström-Straße ein Sprinter festgestellt, der stark überladen war. Der Sprinter hatte ein tatsächliches Gewicht von über 4200 Kg, obwohl nur 3500 Kg zulässig gewesen wäre. Dem 62-jährigen Fahrer aus Hamburg wurde die Weiterfahrt untersagt

