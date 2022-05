POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - Am vergangenen Samstag, 30. April, ist es in drei Stadtteilen zu jeweils einem Raubdelikt gekommen. In zwei Fällen konnten Tatverdächtige gestellt werden. In der Nacht zu Samstag verließ eine 16-Jährige gegen 00.40 Uhr einen Kiosk an der Hindenburgstraße, als sie von zwei Frauen angesprochen wurde, die ihrerseits in Begleitung von drei Männern waren. Die Frauen, so die 16-Jährige, hätten ...

