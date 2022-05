Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unwetterschäden

Edenkoben/Maikammer (ots)

Glück im Unglück hatte ein 58-jähriger Mann aus Edenkoben, der seinen Pkw in der Rappenstraße unter einem Baum abgestellt hatte. Durch das Unwetter löste sich am Freitag, 20.05.2022 gegen 20:30 Uhr ein ca. 4 m langer Ast aus der Baumkrone und fiel auf den Pkw. Ein Schaden entstand dabei jedoch nicht. Die Feuerwehr Edenkoben kümmerte sich um die Beseitigung des Astes. Zur gleichen Zeit wurde in Maikammer ein durch den Sturm umgestürztes Verkehrszeichen, dass auf dem Gehweg in der Weinstraße Süd abgestellt war, auf einen parkenden Pkw Audi einer 23-jährigen aus Maikammer geweht und stürzte auf diesen. Dabei entstand am Pkw ein Schaden von ca. 1000 EUR.

