POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht durch Lkw - Haus beschädigt und weitergefahren

Edesheim (ots)

Am Freitag, 20.05.2022 gegen 12:40 Uhr streifte ein weißer Lkw beim Vorbeifahren ein Einfamilienhaus in der Hochgasse in Edesheim. Dabei entstand ein Schaden am Dach und an einer Hausecke in Höhe von 200EUR. Der Hausbesitzer konnte den Unfallverursacher noch beim Wegfahren beobachten, als Kennzeichen jedoch nur die Ortskennung KA richtig erkennen. Ein Strafverfahren gegen den Fahrer des Lkw wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte telefonisch unter 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de.

