Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Reifenplatzer mit Folgen...

A65/Landau (ots)

Am Freitag, 20.05.2022 platzte einem bulgarischen Sattelzugfahrer gegen 07:43 Uhr auf der A65, Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der AS Landau-Süd ein Reifen am Auflieger. Der Fahrer konnte sein Gespann auf dem Verzögerungsstreifen der AS Landau-Süd zum Halten bringen und verständigte für den Reifenwechsel einen Pannendienst. Der Sattelzug wurde zunächst durch eine Streife der Polizei Edenkoben abgesichert. Bei Inaugenscheinnahme der Bereifung des Aufliegers stellte sich heraus, dass sowohl der geplatzte wie auch die restlichen 3 Reifen des Aufliegers die Abfahrgrenze von 1,6 mm erreicht und kein ausreichendes Profil mehr hatten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis der Reifendienst alle Reifen am Auflieger gewechselt hatte. Zudem wurde vom Fahrer eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell