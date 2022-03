Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Zwei Festnahmen am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei nahm am Mittwoch (16.03.2022) zwei Personen am Flughafen Stuttgart aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls und eines Sicherungshaftbefehls fest.

So wurde ein 31-Jähriger griechischer Staatsangehöriger in einem Fall aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahls und in einem weiteren Fall wegen Körperverletzung festgenommen. Die Beamten eröffneten dem griechischen Fluggast in den Diensträumen der Bundespolizei den Haftbefehl. Anschließend wurde der Verurteilte zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 125 Tagen in die JVA Stuttgart-Stammheim eingeliefert.

In einem weiteren Fall wurde ein 35-jähriger eritreischer Staatsangehöriger aufgrund eines Sicherungshaftbefehls vom Amtsgericht Reutlingen wegen u.a. fahrlässiger Brandstiftung festgenommen. Die Person wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt, kam aber den Bewährungsauflagen nicht nach und tauchte (im Ausland) unter. Der Mann wurde bei der Einreise aus der Türkei festgestellt und wurde festgenommen. Nach der Haftrichtervorführung wurde auch er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

