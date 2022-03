Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart: Ermittlungen nach Durchsuchungen wegen Impfpassfälschungen dauern an

Im Zusammenhang mit der Feststellung mehrerer gefälschter Impfausweise am Flughafen Stuttgart, hat die Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montagmorgen (28.02.2022) die Wohnungen von mehreren Beschuldigten in den Landkreisen Reutlingen, Rems-Murr-Kreis und Heilbronn durchsucht. Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich gegen vier Männer im Alter zwischen 27 und 42 Jahren. Ausgangspunkt der Ermittlungen war jeweils die Vorlage von gefälschten Impfausweisen bei der Einreisekontrolle der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart. Bei den wegen des Verdachts des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse angezeigten Reisenden wurden u.a. Mobiltelefone beschlagnahmt. Durch die Auswertung der Smartphones kamen die Ermittler der Bundespolizei auf die Spur zweier 27-jähriger, türkischer Tatverdächtiger, denen vorgeworfen wird, mindestens ein gefälschtes Gesundheitszeugnis gemeinschaftlich handelnd und gewerbsmäßig vermittelt zu haben. Über eine 41-jährige Reisende wurden die Ermittler auf deren 42-jährigen Ehemann aufmerksam, der ebenfalls in Besitz eines gefälschten Impfnachweises sein soll und in Verdacht steht, diesen gebraucht zu haben. Gegen die deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse eingeleitet. Bei einem weiteren 42-jährigen deutschen Beschuldigten wurde die Durchsuchung angeordnet, weil dieser im Oktober seinem Schwager einen gefälschten Impfnachweis für 400 Euro vermittelt haben soll. Bei den Durchsuchungen am Montagmorgen wurden weitere acht Mobiltelefone sichergestellt. Diese werden nun ebenfalls nach tatrelevanten Inhalten ausgewertet. Weiterhin wurden unter anderem zwei Impfausweise, zwölf EU Impfzertifikate und eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt.

