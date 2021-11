POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Versuchte Einbrüche:

Am Sonntag, den 07.11.2021 versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 00:30 Uhr in einem Gebäudekomplex an der Ilsenburger Straße in eine Spielothek einzubrechen. Hier versuchte er ein rückwärtig gelegenes Fenster aufzuhebeln, konnte es jedoch nicht öffnen. Des Weiteren versuchte er in ein benachbartes Fitnessstudio einzubrechen. Hier betrat er das Gebäude durch die nicht verschlossene Eingangstür. Anschließend versuchte er vergeblich eine verschlossene Innentür zu weiteren Räumlichkeiten aufzuhebeln.

Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss in Wiedelah: Am Sonntag, den 07.11.2021, führten die Beamten einer Streifenwagenbesatzung eine routinemäßige Verkehrskontrolle in Wiedelah durch. Als der Fahrer eines Audi A 3 die Kontrollaktion bemerkte, änderte er spontan seine Fahrtrichtung und fuhr rückwärts zurück. Etwas später erkannten die Beamten den Fahrer wieder, der jetzt zu Fuß unterwegs war und entschlossen sich ihn zu überprüfen und anzusprechen. Der 32jährige Mann zeigte während des Gesprächs körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein Drogenschnelltest gelang nicht. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Dazu wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Sonntag, den 07.11.2021, hatte der Fahrer eines grauen Renault Kangoo seinen Pkw in der Klagesstraße an dem ehemaligen Tankstellengelände gegen 11.00 Uhr zum Parken abgestellt. Als er gegen 17.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer und Beschädigungen an der Schiebetür und dem Seitenteil hinten rechts fest. Vermutlich wurden die Beschädigungen durch einen weiteren Fahrzeugführer beim Rangieren verursacht. Der Verursacher unterließ es allerdings sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben könnten, sollten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg melden.

