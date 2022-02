Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Fluggast muss 103 Tage ins Gefängnis

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei nahm am Mittwochmittag (23.02.2022) einen 34-jährigen Passagier am Flughafen Stuttgart fest. Der Aufenthalt des Festgenommenen war bis zu dessen Ankunft mit dem Flugzeug aus Istanbul unbekannt. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle am Flughafen Stuttgart stellte die Bundespolizei fest, dass gegen den Fluggast zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Hechingen vorlagen. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurde der Fluggast in die Diensträume der Bundespolizei und von dort aus am gleichen Abend zur Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart verbracht. Wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hat der flugreisende Verurteilte nun noch 103 Tage Restfreiheitsstrafe von insgesamt 10 Monaten zu verbüßen.

