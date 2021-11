Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Aufwendiger Containerbrand

Osterholz-Scharmbeck (ots)

In der Nacht zum Montag wurde die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck um 3:30 Uhr zu einem brennenden Papiercontainer alarmiert. Die mit drei Fahrzeugen anrückende Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass ein mit ca. 22 Kubikmeter recht großer Altpapiercontainer in voller Ausdehnung brannte. Ein Trupp unter Atemschutz nahm die Brandbekämpfung erst mit Wasser und dann mit Schaum vor. Zum abschließenden Ablöschen der Glutnester musste der gesamte Inhalt des fast vollständig gefüllten Containers auseinandergezogen werden. Hierzu arbeitete sich ein weiterer Atemschutztrupp in den Container vor und zog das Brandgut nach draußen, wo es dann final gelöscht wurde. Eine für die 16 eingesetzten Feuerwehrleute kräftezehrende und zeitaufwendige Arbeit. Nach zwei Stunden konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell