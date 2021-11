Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Neuer Einsatzleitwagen in Betrieb genommen

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Nach über zwei Jahren konnte die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck endlich ihren lang erwarteten Einsatzleitwagen in Betrieb nehmen. Ursprünglich hatte das neue Spezialfahrzeug bereits Anfang 2019 seinen betagten Vorgänger ablösen sollen, als dieser betriebsbedingt stillgelegt werden musste. Durch den Konkurs der beauftragten Ausbaufirma kam der Zeitplan für das neue Fahrzeug allerdings komplett durcheinander. So behalf sich die Ortsfeuerwehr zwischenzeitlich damit, dass das Mehrzweckfahrzeug vorübergehend als Einsatzleitwagen genutzt werden musste. "Eine zufriedenstellende Lösung war das natürlich nicht", sagt Ortsbrandmeister Olav Heese, "zwar hatte der Einsatzleiter dadurch eine Transportmöglichkeit, aber die moderne Einsatzführungstechnik fehlte natürlich trotzdem. Außerdem hatten wir das Mehrzweckfahrzeug eigentlich für andere Aufgaben vorgesehen." Zum Glück ist dieser Kompromiss seit letzten Mittwoch Geschichte: der 190 PS starke Mercedes Sprinter wurde durch eine Delegation der Ortsfeuerwehr von der Ausbaufirma in die Heimstraße überführt und dort durch die Feuerwehrleute erst einmal ausgiebig begutachtet. "Damit steht uns endlich ein zeitgemäßes Führungsmittel zur Verfügung, das so im Stadtgebiet einmalig ist", sagt Carsten Bredemeier, der die Beschaffung inhaltlich eng mit begleitet hat. Der neue Einsatzleitwagen wird primär als Führungsfahrzeug der Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck eingesetzt werden. Bei der Planung des Fahrzeugs wurde deshalb besonders auf die "Alltagstauglichkeit" des Fahrzeugs geachtet. Hierzu zählen z.B. das kompakte Fahrgestell sowie ein modernes System zur Bedienung des Funksystems, ein Konzept, das sich in der Praxis bereits in anderen Fahrzeugen der Osterholz-Scharmbecker Einsatzkräfte bewährt hat. "Profitieren wird allerdings die gesamte Stadtfeuerwehr von dem neuen Fahrzeug" stellt Bredemeier klar "Der Wagen wird auch als Einsatzmittel für die Führungsunterstützungsgruppe genutzt - diese wird bei komplexen Einsatzlagen zur Unterstützung der lokalen Einsatzleitung mitalarmiert. Dank Zusatzbatterie und verstärkter Lichtmaschine ist das Fahrzeug an der Einsatzstelle sofort voll einsatzfähig - ohne externe Stromeinspeisung. Funkgeräte, Computer usw. können zentral gestartet werden. Dies ist insbesondere bei größeren Einsätzen von Vorteil, da in der Anfangsphase eines solchen Einsatzes Personal knapp ist. Für die Arbeit der Führungsunterstützungsgruppe ist dies ebenfalls vorteilhaft, da das nachrückende Personal unmittelbar mit der Arbeit beginnen kann." Zwei fest installierte sowie ein mobiler PC-Arbeitsplatz, umfangreiche Kommunikations- und Einsatzführungstechnik stehen dafür zur Verfügung. Eine offizielle Fahrzeugübergabe durch den Bürgermeister an die Feuerwehr wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Bis dahin wird der Neuzugang aber bereits einige Einsätze absolviert haben: in der Vergangenheit wurden die Vorgängerfahrzeuge durchschnittlich über 100x pro Jahr alarmiert.

