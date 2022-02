Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und Bundespolizei: Gefälschte Impfpässe: Vier Durchsuchungen bei vier Beschuldigten an einem Tag

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart hat am 09.02.2022 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in vier voneinander unabhängigen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse vier Wohnräume von vier Beschuldigten durchsucht. Die Durchsuchungsmaßnahmen fanden in Stuttgart und Remshalden statt.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war in drei der vier Fällen die jeweilige Vorlage eines gefälschten Impfpasses bei der Einreisekontrolle am Flughafen Stuttgart im November und Dezember 2021.

In einem vierten Fall stießen die Ermittler der Bundespolizei bei der Auswertung eines beschlagnahmten Mobiltelefons auf eine 42-jährige kroatische Beschuldigte, die der Beihilfe zum Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse verdächtigt wird.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten bei der 42-Jährigen drei gefälschte Impfausweise und fünf gefälschte Testnachweise festgestellt werden. Diese sowie sechs Mobiltelefone, zwei weitere Impfzertifikate und ein Laptop, zusammengefasst aus allen Objekten, wurden von der Bundespolizei beschlagnahmt und werden einer Auswertung unterzogen. Die Ermittlungen dauern an.

