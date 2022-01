Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Passagier aus Rom festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei nahm am Montagnachmittag (24.01.2022) einen 56-jährigen Passagier am Flughafen Stuttgart fest. Gegen den aus Rom angereisten Herrn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen vor. Er war im Juli 2016 durch das Amtsgericht Tübingen wegen Betruges in drei Fällen verurteilt worden. Die Beamten eröffneten dem italienischen Fluggast den Haftbefehl nach Landung des Fliegers und verbrachten ihn in die Diensträume der Bundespolizei. Der zu zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilte Passagier wurde noch am gleichen Abend in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart eingeliefert.

