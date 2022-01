Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart: Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei nach Einreise mit gefälschtem Impfpass

Stuttgart (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart hat am 19.01.2022 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse zwei Wohnräume von drei Beschuldigten durchsucht. Die Durchsuchungsmaßnahmen fanden in Stuttgart und Ostfildern statt. Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Vorlage eines gefälschten Impfpasses durch einen 31-jährigen türkischen Staatsangehörigen bei der Einreisekontrolle am Flughafen Stuttgart am 29.09.2021. Nach Beschlagnahme des gefälschten Impfpasses sowie des Mobiltelefons des Beschuldigten ergaben die polizeilichen Ermittlungen unter anderem Hinweise auf die Herkunft des unrichtigen Gesundheitszeugnisses. Demnach sollen der Bruder des 31-Jährigen, ein 28-jähriger deutscher Staatsangehöriger sowie dessen 31-jährige Mitbewohnerin türkischer Staatsangehörigkeit, den gefälschten Impfpass hergestellt und diesem überlassen haben. Die drei Beschuldigten stehen außerdem im Verdacht, weitere gefälschte Impfpässe an Dritte vermittelt beziehungsweise verkauft zu haben. Im Rahmen der Durchsuchungen konnte der gefälschte Impfpass des 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen festgestellt werden. Dieser sowie sieben Mobiltelefone, zwei weitere personalisierte Impfpässe, vier PCs, ein Tablet und ein Drucker wurden von der Bundespolizei beschlagnahmt und werden einer Auswertung unterzogen. Die Ermittlungen dauern an.

