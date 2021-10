Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überschüssige Energie

Jena (ots)

Seinen Frust ließ ein Unbekannter in der Nacht zu Mittwoch an einem Fahrzeug aus. Der Pkw war im Spitzweidenweg abgestellt. Als am Mittwochmorgen die Eigentümerin zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass sowohl der Außenspiegel, als auch die Scheibenwischer mutwillig abgeknickt wurden.

