Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Auto kollidiert

Weimar (ots)

In Süßenborn kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Moped. Als der 19-jährige Mopedfahrer in der Ortslage nach links abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Skoda. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge in deren Folge sowohl der Pkw als auch das Moped nicht mehr fahrbereit waren. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Kontrolle ins Klinikum verbracht.

