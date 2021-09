Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall auf der K 15 zwischen Speyer und Dudenhofen- Unfallbeteiligter gesucht!

Speyer-Dudenhofen (ots)

Geringer Sachschaden entstand am Donnerstag um 08:10 Uhr auf der Kreisstraße 15 bei einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Skoda Fahrer war auf der L 528 von Böhl-Iggelheim in Richtung Speyer unterwegs und bog nach rechts auf die K 15 in Richtung Dudenhofen ab. Als er nach links ausscheren wollte, um einen LKW zu überholen, kam es zur Kollision mit einem ebenfalls überholenden PKW, wodurch ein geringer Sachschaden entstand. Der 53-Jährige bewegte den oder die Unfallbeteiligte/n durch Lichthupe zum Anhalten. Mittels Handzeichen wollte er den/die Fahrer/-in verdeutlichen, ihm zu folgen, was jedoch nicht geschah. Der oder die Unfallbeteiligte wird gebeteten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell