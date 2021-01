Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Gemeldeter Industriebrand

LügdeLügde (ots)

Samstag, 09.01.2021, 13:25 Uhr, Pyrmonter Straße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Lügde wurden am Samstag zu einem gemeldeten Industriebrand in die Pyrmonter Straße alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es zu einem Kleinbrand an einer Industriemaschine kam. Das Feuer konnte durch mehrere Trupps unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die Maschine mit CO2-Löschern abgekühlt und der betroffene Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst sowie die Polizei an der Einsatzstelle tätig.

