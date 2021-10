Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Klau am Bau

Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass erneut Langfinger auf einer Baustelle ihr Unwesen getrieben haben. Diesmal betraf es eine Baustelle in der Karl-Marx-Allee in Jena. Unbekannte haben ein Bauradio, einen Akku für eine Makita und zudem noch eine Makita Baulampe entwendet. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor. Da allerdings keinerlei Beschädigungen an Türen oder Fenstern festzustellen war, wird aktuell nicht ausgeschlossen dass sich der Diebstahl während der Betriebszeit ereignet hat.

