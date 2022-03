Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Mehrere Festnahmen am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei nahm am Mittwoch (09.03.2022) zwei Personen am Flughafen Stuttgart aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls und eines Untersuchungshaftbefehls fest.

So wurde ein 44-Jähriger deutscher Staatsangehöriger aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Betrugs festgenommen. Die Beamten eröffneten dem deutschen Fluggast in den Diensträumen den Haftbefehl. Anschließend wurde der Verurteilte zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 78 Tagen in die JVA Stuttgart-Stammheim eingeliefert.

In einem weiteren Fall wurde ein 32-Jähriger deutscher Staatsangehöriger aufgrund eines Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht München wegen Betrug festgenommen. Die Person hatte versucht an einen Bekannten ein Fahrzeug zu verkaufen, händigte jedoch nur gefälschte Fahrzeugpapiere aus und behielt das Fahrzeug. Somit konnten 23000 Euro erlangt werden. Die Person wurde durch die Beamten der Bundespolizei dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA Stuttgart-Stammheim eingeliefert.

