Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Haftbefehl am Flughafen Stuttgart vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei nahm am Montag bei der Ausreise nach London (28.02.2022) einen 61-jährigen britischen Staatsangehörigen am Flughafen Stuttgart fest. Gegen den britischen Passagier lagen zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung vor.

Die Beamten verbrachten den britischen Fluggast in die Diensträume der Bundespolizei und eröffneten ihm die Haftbefehle. Die Geldstrafe von insgesamt 6300 Euro konnte er nicht aufbringen. Der Verurteilte wurde deshalb zur Verbüßung von 420 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe noch am gleichen Tag in die Justizvollzugsanstalt Rottenburg eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell