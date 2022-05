Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht in der Luitpoldstraße

Edesheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Freitag, 20.05.2022 zwischen 12:00 und 15:00 Uhr einen in der Luitpoldstraße in Edesheim am Fahrbahnrand parkenden Pkw Daimler-Benz einer 56-jährigen aus dem Kreis SÜW. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von mindestens 1000EUR zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de.

