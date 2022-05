Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall durch herabgefallene Ladung

A65/Haßloch (ots)

Am Freitag, 20.05.2022 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Bergstraße die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Deidesheim und Haßloch. Da seine Ladung nicht entsprechend gesichert war, verlor der Fahrer ein größeres Metallteil, welches auf den Pkw eines 35-jährigen Neustadters fiel. Dabei entstand Sachschaden. Den Lkw-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100EUR und ein Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell