Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 29-jähriger Mann nach versuchtem Ladendiebstahl festgenommen.

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein 29-jähriger Mann wurde am frühen Samstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt nach einem versuchten Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Der Mann wurde in einem Drogeriemarkt im Quadrat P 3 von Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er mehrere Parfüms im Wert von über 600 Euro aus dem Regal entnahm und in die Innentaschen seiner dicken Winterjacke steckte, sodass diese von außen nicht zu sehen waren. Anschließend stellte er sich in die Warteschlange, um Waren von geringem Wert zu bezahlen. Er konnte durch Polizeibeamte noch in der Warteschlange festgenommen werden. Eine Durchsuchung des Mannes förderte die unauffällig versteckten Parfüms zutage.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

