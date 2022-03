Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen, Zigarettenautomat aufzusprengen- Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen verständigten Zeugen die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, dass zwei Jugendliche einen Zigarettenautomaten in Hemsbach aufsprengen wollten. Durch den lauten Knall gegen 6.30 Uhr aufgeschreckt, beobachteten die Zeugen in der Richard-Wagner-Straße zwei Jugendliche, die offenbar eine Explosion an dem Zigarettenautomaten herbeigeführt hatten. Der Automat wurde dadurch zwar beschädigt, jedoch gelang es den Täter nicht, an den Inhalt, Geld und Zigaretten, zu gelangen. Die Höhe des Schadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

- Ca. 20 Jahre alt - Bekleidet mit Jogginghosen - Trugen Jacke bzw. Pullover mit Kapuze, die sie über den Kopf gezogen hatten - Einer der Täter soll eine rote Jacke getragen haben - Hatten Umhängetaschen bei sich

Weitere Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

