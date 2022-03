Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 656: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und abgehauen

Mannheim/BAB 656 (ots)

Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte am Sonntagmittag ein betrunkener Autofahrer auf der A 656 in Fahrtrichtung Heidelberg. Der Mann war kurz vor 13Uhr mit seinem BMW zunächst auf der B38a in Richtung Feudenheim unterwegs und wechselte an der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau auf die A656 in Richtung Heidelberg. Auf der Beschleunigungsspur der A656 kam der nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Dabei wurde die Front seines Fahrzeugs eingedrückt, die Frontscheibe zersplitterte und der Kühlergrill zerbarst teilweise. Ein Teil des Kühlergrills blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Unfallverursacher bereits von der Örtlichkeit entfernt. Bei dem Fahrzeug sollte es sich um einen schwarzen SUV der Marke BMW handeln. Die Bruchstücke des aufgefundenen Kühlergrills betätigten die Aussage. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief zunächst ohne Erfolg.

Kurz nach 16 Uhr jedoch meldeten aufmerksame Zeugen in Wallstadt ein auffälliges Auto, einen schwarzen BMW X3. Dieses hatte einen weiteren Zusammenstoß im Elritzenweg verursacht. An dem Fahrzeug war die Frontscheibe zerborsten und Teile des Kühlergrills fehlten. Die Beschreibung des Fahrers stimmte mit der Beschreibung des Fahrers des unfallverursachenden BMW auf der A656 überein. Der 67-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss und hatte leichte Verletzungen, die jedoch nicht behandlungsbedürftig waren. Ein Alkoholtest konnte aufgrund der starken Alkoholisierung des Mannes vor Ort nicht durchgeführt werden. Auf dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal gelang dem Mann schließlich ein Test. Dieser ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Um den Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt des ersten Unfalls auf der Autobahn zu ermitteln, wurden dem Mann zwei Blutproben mit zeitlichem Abstand entnommen.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Seinen Führerschein musste er abgeben.

