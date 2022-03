Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Unfall mit verletztem 72-jährigen Fahrradfahrer, unbekannter Fußgänger flüchtet. Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Seckenheim (ots)

Am vergangenen Samstag, kurz nach 12 Uhr überquerte ein bisher unbekannter Fußgänger den Karolingerweg. Vermutlich übersah er hierbei einen 72-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Kieselgrund fuhr. Der Radfahrer versuchte noch dem Fußgänger auszuweichen, stürzte jedoch zu Boden und verletzte sich am Kopf. Aufgrund seiner Verletzungen kam er anschließend mit einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus.

Ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern und ohne seiner Feststellungsverpflichtung nachgekommen zu sein, verschwindet der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle.

Er wird wie folgt beschrieben:

50 - 55 Jahre alt, circa 175 cm groß, graue Haare mit einem sogenannten "Igelhaarschnitt". Süd- bis südosteuropäisches Aussehen. Er trug dunkle Kleidung.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203. 9305-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell