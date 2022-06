POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Erneuter Einbruch in Vereinsheim in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in den Kindergarten im Elsflether Ortsteil Eckfleth eingebrochen. In der Zeit von Freitag, 17. Juni 2022, circa 19:15 Uhr, bis Montag, 20. Juni 2022, gegen 6:50 Uhr, gelangten bislang unbekannte Personen unbemerkt über das Dach in das Gebäude des Kindergartens in Eckfleth. Die Täter*innen entwendeten ...

mehr