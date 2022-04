Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beim Abbiegen entgegenkommendes Auto übersehen - Unfall fordert eine leicht verletzte Person und rund 35.000 Euro Schaden (19.04.2022)

Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 35.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am späten Dienstagnachmittag an der Einmündung der Max-Eyth-Straße auf die Nendinger Allee passiert ist. Ein 40-jähriger Fahrer eines Audis war gegen 16.20 Uhr stadtauswärts auf der Nendinger Alle unterwegs und wollte an der genannten Einmündung nach links auf die Max-Eyth-Straße abbiegen. Hierbei achtete der Audi-Fahrer nicht auf einen entgegenkommenden 3er BMW, dessen 48-jähriger Fahrer auf der Nenndinger Alle in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei der heftigen Kollision der beiden Autos zog sich der BMW-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste zur ambulanten Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

