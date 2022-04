Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg /Lkr. Rottweil) Frau erkennt Betrugsmasche (18.04.2022)

Schramberg (ots)

Richtig verhalten hat sich eine Frau, die vor kurzem eine WhatsApp-Nachricht bekam, in der angeblich ihre Mutter Hilfe benötige und um eine Überweisung von einem Geldbetrag bat. Als die per WhatsApp angeschriebene 52-jährige Frau die Überweisung ablehnte, sollte sie ihre Kreditkartendaten angeben. Hier flog der Betrugsversuch auf. Ein Schaden konnte so erfolgreich abgewendet werden und die Frau erstattete eine Anzeige. Die Polizei Schramberg, welche die Ermittlungen übernommen hat, ordnet den Fall der aktuell verbreiteten Masche von Betrügern zu. Die Polizei empfiehlt nach solchen Betrugsfällen schnellstmöglichst Anzeige zu erstatten und bei einer erfolgten Überweisung sofort Kontakt mit der Bank aufzunehmen. Weitere Hinweise, wie man sich schützen kann, gibt es bei der nächsten Polizeidienststelle und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell