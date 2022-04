Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruch in Juweliergeschäft - Polizei bittet um Hinweise (20.04.2022)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft, welcher sich am Mittwochmorgen, gegen 1.00 Uhr, in der Hohlengrabengasse ereignet hat. Unbekannte Täter warfen mit einem zuvor aus der Straße entfernten Schachtdeckel die Glaseingangstür des Geschäfts ein, öffneten gewaltsam mehrere Glasvitrinen und konnten dadurch aus der Auslage diverse Schmuckstücke entwenden. Die Unbekannten flüchteten danach in Richtung Hochmaiengasse. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Personengruppe von fünf bis sieben Personen gehandelt haben soll. Zur Bekleidung der einzelnen Täter ist der Polizei bislang nichts bekannt. Zum Diebesgut und zur Höhe des Schadens liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder mögliche Täter beziehungsweise eine Personengruppe in den frühen Morgenstunden im Bereich der Hohlengrabengasse oder der Hochmaiengasse aufgefallen sind, werden gebeten, das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0, oder jede andere Polizeidienststelle zu benachrichtigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell