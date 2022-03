POL-EU: Flugunfall

Blankenheim-Alendorf (ots) - In einer Feldgemarkung brannten am Dienstagnachmittag (15 Uhr) ca. 3.000 Quadratmeter Grasfläche nieder. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: ...

mehr