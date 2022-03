Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raub auf Juwelier: Zwei Festnahmen nach Öffentlichkeitsfahndung - Richter ordnete Untersuchungshaft an

Mechernich-Kommern (ots)

Mit Fotos einer Videoüberwachung suchte die Kreispolizeibehörde Euskirchen auch öffentlich nach drei Männern, die am 8. März einen Juwelier in Mechernich-Kommern ausgeraubt haben (siehe Meldung vom 22. März: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5177469).

Dank der Fahndung gerieten ein 20-jähriger Deutsch-Grieche und ein 21-jähriger Jordanier aus dem Rhein-Sieg-Kreis in den Fokus der Ermittlungen.

Sie wurden durch die Polizei Euskirchen am Dienstag (22. März) festgenommen.

Beide jungen Männer sind bereits in der Vergangenheit kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Bonn stellte Antrag auf zwei Untersuchungshaftbefehle. Dem Antrag wurde am Mittwoch vom zuständigen Richter beim Amtsgericht Euskirchen entsprochen.

Die Ermittlungen zur Beute und zum dritten Täter dauern an.

Wer kennt den Tatverdächtigen im beigen Pullover, Jogginghose und Baseball-Kappe oder kann Hinweise geben?

Fotos zum Download: https://polizei.nrw/fahndung/76264

Hinweise werden an die Polizei Euskirchen unter 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell