POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover: Polizei nimmt Fahrraddieb fest - Untersuchungshaft

Hannover (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, 11.11.2021, hat ein 43-Jähriger in Hannover-Mitte ein Fahrradschloss geknackt und ist mit dem gestohlenen Rad davongefahren. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter im Nahbereich fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte brach gegen 02:00 Uhr ein Mann ein Fahrradschloss in Hannover-Mitte an der Kurt-Schumacher-Straße auf. Im Anschluss fuhr er mit dem gestohlenen Fahrrad in Richtung Kanalstraße davon. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl und informierte die Polizei. Er lief dem Fahrraddieb hinterher und teilte einem eintreffenden Funkstreifenwagen die Fluchtrichtung mit. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später im Nahbereich fest und brachte ihn zur Dienststelle. Bei einer Durchsuchung des 43-Jährigen fand die Polizei noch eine geringe Menge an Heroin und Crack.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet sowie des Besitzes von Drogen. Der mutmaßliche Täter wurde am 11.11.2021 einem Haftrichter vorgeführt und kam anschließend in Untersuchungshaft. /bo, nash

