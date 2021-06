Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen

Grafenau: 86-jähriger Autofahrer unsicher unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte mussten am Sonntagabend den Führerschein eines 86-Jährigen beschlagnahmen, nachdem dieser in Renningen in der Alte Bahnhofsstraße mit seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Gemäß derzeitiger Erkenntnisse fuhr der Senior dort mit seinem Mercedes im zick-zack umher und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr ein. Er konnte letztlich auf der Bundesstraße 464 auf Höhe Grafenau festgestellt und kontrolliert werden. Der Senior machte einen verwirrten Eindruck, war nicht orientiert und konnte sich lediglich unter Zuhilfenahme seines Krückstockes auf den Beinen halten. Mutmaßlich dürften medizinische Probleme hierfür ursächlich sein. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 86-Jährigen in ein Krankenhaus. Beschädigungen am Mercedes und der Hinweis des Seniors selbst, deuten darauf hin, dass er möglicherweise in einen Unfall verwickelt war. Die Beamten konnten jedoch auf dem Streckenabschnitt zwischen Renningen und dem Kontrollort keine Unfallörtlichkeit feststellen. Der Senior war mit einer grauen Mercedes A-Klasse mit Böblinger Kennzeichen unterwegs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell