POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Heckscheibe eines schwarzen Peugeot 206 eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise (20.04.2022)

Singen (ots) - Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Hohenkrähenstraße am Mittwochmorgen leicht verletzt worden. Ein 61-jähriger Mann fuhr mit einem Roller auf der Hohenkrähenstraße hinter einem Citroen her. An der Einmündung zur Schaffhauser hielt die 54 Jahre alte Fahrerin des Citroen an der dortigen Ampel verkehrsbedingt an. Der Rollerfahrer bemerkte ...

