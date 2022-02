Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schmuggler mit 31 Zigarettenstangen gestoppt

Zittau (ots)

Bundespolizisten hatten bei der Kontrolle eines tschechischen Audis am 24. Februar 2022 den richtigen Riecher. Denn als der Fahrer auf Verlangen den Kofferraum öffnete, kamen 31 Stangen Zigaretten sowie mehrere Packungen loser Tabak zum Vorschein.

Das Fahrzeug war kurz zuvor aus Polen eingereist und auf der Chopinstraße in Zittau gegen 12 Uhr gestoppt wurden. Die beiden tschechischen Männer gaben an, dass sie die Zigaretten in Polen für den Weiterverkauf in Tschechien erworben haben und diese ihnen zu gleichen Teilen gehören. Somit bestand gegen den 31- und 39-Jährigen der dringende Tatverdacht des gewerbsmäßigen Handels. Zuständigkeitshalber wurde der Zoll informiert und übernahm den Sachverhalt vor Ort. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des Verdachts der Steuerhehlerei ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell