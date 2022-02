Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Untersuchungshaft für 20-jährigen Syrer

Bautzen, BAB 4 (ots)

Für einen 20-jährigen Syrer, mit Wohnsitz in Görlitz, endete die Polizeikontrolle am Vormittag des 21. Februar 2022 auf der BAB 4, Rastplatz Oberlausitz Süd, mit einer Festnahme.

Bundespolizisten stießen bei der Überprüfung der Personalien auf einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz vom August 2021. Dem jungen Mann wird demnach Wohnungseinbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen. Der 20-Jährige ist bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Nach der Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht Görlitz erfolgte auf dessen Beschluss hin die Einlieferung des Mannes in die Justizvollzugsanstalt in Görlitz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell