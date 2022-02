Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Graffiti am Bahnviadukt in Zittau

Zittau (ots)

Das Bahnviadukt in Zittau wurde erneut Angriffspunkt für Graffiti- Schmierereien. Am Mittag des 19. Februar 2022 konnte auf einem der Pfeiler des Viaduktes ein Schriftzug aus mehreren Buchstaben festgestellt werden. Unbekannte Täter nutzten Spraydosen in den Farben weiß, schwarz und grün und besprühten eine Fläche von etwa 7,5 Quadratmetern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 800,- EUR geschätzt. Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gestellt.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, sich bei der Bundespolizei Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell