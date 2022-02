Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Trunkenheitsfahrt führt zu 40 Tagen Haft

Zittau (ots)

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 20. Februar 2022 gegen 9:30 Uhr in Zittau einen ukrainischen Transporter, kurz nach dessen Einreise aus Polen. Bei der Überprüfung des 39-jährigen Mannes aus Ungarn kam ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Coburg ans Tageslicht. Der Mann muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Da der 39-Jährige die Ersatzfreiheitsstrafe von 1.825,16 EUR nicht aufbringen konnte, erfolgte die Einlieferung in die JVA Görlitz. Dort muss der junge Mann nun seine 40-tägige Strafe absitzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell