Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer in Neuenkirchen - Löscharbeiten dauern an

Gütersloh (ots)

Rietberg-Neuenkirchen (FK) - Am Dienstagmorgen (30.11., 09.19 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über eine Brandentwicklung in Firmenhalle an der Detmolder Straße informiert.

Als die eingesetzten Kräfte vor Ort eintrafen, stand eine Halle des holzverarbeitenden Betriebs bereits in Vollbrand. Über dem Brandort entwickelte sich starker Rauch. Die Feuerwehrkräfte begannen unmittelbar mit den Löscharbeiten. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Firma großflächig ab. Ebenso wurde die umliegende Bevölkerung über die Medien informiert, Türen und Fenster zu schließen.

Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Gütersloh fuhren noch am Vormittag zu der brennenden Halle an der Detmolder Straße und nahmen die Ermittlungen auf. Zu der Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr werden voraussichtlich bis in die späten Abendstunden andauern. Durch den Bauhof wurden entsprechende Straßensperrungen eingerichtet. Die Sachschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

