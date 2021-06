Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer am Willy-Brandt-Platz

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Passanten am Willy-Brandt-Platz haben am Donnerstagabend die Polizei alarmiert. Sie meldeten einen Mann der eine Eisenstange in der Hand hält. Diese würde er gegen Gegenstände schlagen und lauthals herumschreien. Der amtsbekannte Mann konnte vor Ort durch die Beamten angetroffen werden. Da er wirre Aussagen tätigte und sehr sprunghaft in seinem Verhalten war, wurde die Ordnungsbehörde hinzugezogen. Diese brachten den Mann in eine Fachklinik. Die Eisenstange wurde sichergestellt. Beschädigungen durch die Eisenstange konnte durch die Beamten nicht festgestellt werden. |elz

