Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 26.01.2022

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet; Schaden 3500 Euro

Ein 64-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Dienstagmorgen einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Verkehrsunfall mit einem Schaden von insgesamt 3500 Euro verursacht. Der 64-Jährige befuhr die Goldbachstraße aus Richtung "An den Anlagen" kommend und bog dann nach rechts in den Wolfsgraben in Richtung Reichensächser Straße ein. Dabei missachtete er einen ebenfalls aus Eschwege stammenden 65-jährigen Autofahrer, der bevorrechtigt von der Luisenstraße kommend über den Kreuzungsbereich zur Goldbachstraße in den Wolfsgraben und dann weiter in Richtung Reichensächser Straße fahren wollte.

Unbekannte zerkratzen schwarzen VW Golf und roten KIA; Schaden 300 und 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Eschweger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem unbekannte Täter einen schwarzen VW Golf an der Fahrertür zerkratzt haben. Das Auto war zur fraglichen Zeit zwischen Montagabend 20.30 Uhr und Dienstagmorgen 08.20 Uhr in Meinhard-Schwebda im "Von-Keudell-Ring" geparkt. Der Sachschaden beträgt 300 Euro.

Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich außerdem am Dienstag zwischen 08.00 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz des Kia-Store in der Niederhoner Straße in Eschwege. Hier haben Unbekannte auf dem dortigen Parkplatz in die Beifahrertür eines roten Pkw Kia Stonic ein Hakenkreuz eingeritzt. Der Schaden wird in diesem Fall auf 1000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallfluchten in Bad Sooden-Allendorf und Germerode; Polizei sucht jeweils Zeugen

Auf dem Gelände der "Shell-Tankstelle" in Bad Sooden-Allendorf in der Straße "Auf dem Steineckel" ist ein weißer MAN-Tanklastwagen auf einem Parkplatz von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Vorfall geschah am Dienstagvormittag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.20 Uhr. Der Spurenlage nach zu urteilen kommt als verursachendes Fahrzeug ebenfalls ein Lkw in Betracht, der beim Anfahren sowohl die linke Tür als auch den vorderen rechten Kotflügel des Tanklasters beschädigt haben muss. Der Schaden an dem Tanklaster beläuft sich auf 1500 Euro.

Eine weitere, nachträglich angezeigte, Verkehrsunfallflucht, ereignete sich offenbar schon letzte Woche Freitag (21.01.2022) zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr in der Straße "Schwemme" in Meißner-Germerode. Hier wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter roter Skoda Karoq an der hinteren Stoßstange, vermutlich durch einen ausparkenden Pkw, beschädigt, was dem Besitzer des Skoda allerdings erst später auffiel.

In beiden Fällen hat die Polizei in Eschwege nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet daher um Hinweise zu den Verursachern unter der Nummer 05651/925-0.

30-jähriger Autofahrer "driftet" unter Alkoholeinfluss im Kreisverkehr; Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Eine Streife der Eschweger Polizei hat am Dienstagabend einen 30-jährigen Autofahrer aus Berkatal einer Kontrolle unterzogen, nachdem er den Beamten mit seinem Fahrzeug in verkehrswidriger Fahrweise aufgefallen war. Gegen 21.40 Uhr wurden die Beamten darauf aufmerksam, wie der 30-Jährige den Kreisverkehr am Stadtbahnhof in Eschwege "quer driftend" befuhr und im Anschluss in die Bahnhofstraße abbog. Die Streife fuhr daraufhin dem Mann hinterher, der dann im weiteren Verlauf an der Schlossplatzkreuzung unter starker Beschleunigung und ebenfalls zur Seite weg driftend nach links in Richtung Schlossplatz abbog. Hier konnte die Streife das Fahrzeug dann stoppen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille Alkohol, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Aufgrund seines verkehrswidrigen Fahrverhaltens und seines Alkoholkonsums ermitteln die Beamten in Eschwege nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Wildunfälle

Ein 52-jähriger Autofahrer aus Bad Hersfeld hat am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr ein Reh erfasst, als er auf der Bundesstraße B 452 von Eschwege in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass es letztlich im Straßengraben verendete. Am Auto des Mannes entstand bei dem Unfall ein Schaden von 2500 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Treffurt erfasste auf der Landesstraße L 3424 auf dem Weg von Langehain nach Eschwege einen Dachs, der bei dem Aufprall tödlich verletzt wurde. Der Schaden an dem Pkw der Frau wird mit 1500 Euro angegeben.

