Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand

Eschwege (ots)

Am heutigen Morgen wird ein Brand in der Bismarckstraße in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Gegen 08:21 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert, nachdem es in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses zu einer Rauchentwicklung kam. Es stellte sich heraus, dass die Stromzuleitung zur Gastherme im Kabelschacht in Brand geraten war. Der Brand konnte mit einem Feuerlöscher schnell gelöscht werden. Die entsprechenden Sicherungen und der Gashaupthahn wurden geschlossen. Die Gast-Therme selbst war nicht vom Brand betroffen, so dass neben dem Kabelschacht nur noch eine Dachlatte angeschmort wurde. Die Brandursache dürfte daher aufgrund eines technischen Defekt verursacht worden sein.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

