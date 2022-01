Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.01.22 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zusammenstoß mit Hund

Am gestrigen Nachmittag, um 16:30 Uhr, ging eine 64-Jährige aus Eschwege mit ihrem Hund im Höhenweg in Eschwege auf dem Gehweg spazieren. Der Hund war ordnungsgemäß angeleint. In Höhe Haus-Nr.84 kam eine andere Fußgängerin zu Fall. Die 64-Jährige beabsichtigte Hilfe zu leisten, dabei vernachlässigte sie für einen kurzen Moment die Sicherung des Hundes, der plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Dort wurde der Hund von dem Pkw eines 42-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst. Der Hund überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Diebstahl und Sachbeschädigung am Bismarckturm

Zwischen dem 18.01.22, 20:00 Uhr und dem 20.01.22, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter in den Bismarckturm in Eschwege ein. Dabei wurden zwei Türen aufgebrochen. Im sogenannten "Wartungsraum" wurde der elektrische Verteilerkasten durch ein Feuer beschädigt. Auf der Aussichtsplattform wurden mehrere metallische Gegenstände gestohlen. Unter anderen ein Schild, die Beschläge der Zugangstüren sowie das Vorhängeschloss der aufgebrochenen Zugangstür zum Aussichtspunkt. Außerhalb des Turmes wurde eine Bronzetafel mit grüner und blauer Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung

Zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr wurde heute früh in der Straße "Erst-Reuter-Platz" in Bad Sooden-Allendorf die Scheibe eines Windfangs an einem Einfamilienhaus beschädigt. In diesem Zeitraum warfen unbekannte Täter mit einem Stein gegen die Scheibe, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unfall im Kreuzungsbereich

Um 07:31 Uhr befuhr heute Morgen ein 20-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die Ermschwerder Straße in Witzenhausen und bog im Kreuzungsbereich in die Schützenstraße ein. Dabei übersah er die aus der Schützenstraße kommende 53-jährige Witzenhäuserin, die mit ihrem Pkw aufgrund des Gegenverkehrs nicht mehr ausweichen konnte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 800 EUR. Der Pkw des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell