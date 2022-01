Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.01.2022

Eschwege (ots)

Schlägerei am Stadtbahnhof in Eschwege; Polizei ermittelt gegen 18-Jährigen wegen Körperverletzung

Am Mittwochnachmittag musste eine Streife der Eschweger Polizei zum Stadtbahnhof ausrücken, da es gegen 14.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen aus Sontra und einem 15-Jährigen aus Nentershausen im Bereich der Gleisanlage bzw. der Bushaltestelle gekommen war. Der Auseinandersetzung zwischen den beiden jungen Männern, die sich auch persönlich kennen, war offenbar zunächst ein verbaler Konflikt vorausgegangen. In dessen Verlauf soll der 18-Jährige dann seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend und noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Tatverdächtige dann in Richtung Schützengraben. Ein herbeigerufener Krankenwagen brachte den 15-Jährigen zur weiteren Behandlung seiner Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei hat jetzt Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den 18-Jährigen aufgenommen.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 2000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Eine weitere Sachbeschädigung an einem geparkten Auto meldet die Polizei in Sontra. Zwischen Sonntagabend 22.30 Uhr und Dienstagnachmittag 17.15 Uhr ist ein roter Suzuki Wagon R zerkratzt worden, der in der Straße "Am Rasen" in Sontra geparkt stand. Einen Schaden von etwa 2000 Euro richteten Unbekannte an dem Auto an, indem sie das Auto im Bereich des Kofferraums und des Tankdeckels zerkratzten. Zudem rissen die Unbekannten offenbar den Deckel des Tankstutzens ab und warfen Steine in den Tank. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro. Hinweise zu diesem wie auch in den vorangegangenen Fällen (s. PM v. 18.01. und. 19.01.2022) nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

33-jähriger Autofahrer steht unter Drogeneinfluss

Die Beamten der Polizei in Sontra wollten am gestrigen Montagabend gegen 22.10 Uhr einen Autofahrer im Sontraer Stadtgebiet einer Kontrolle unterziehen. Da der Mann aber offenbar die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens nicht wahrnahm, folgten sie dem Pkw bis zur Wohnanschrift des 33-jährigen Fahrers, den sie dort dann einer Kontrolle unterzogen. Mit dem Verdacht auf berauschende Mittel, führten die Beamten zunächst einen Atemalkoholtest durch, der aber ein negatives Ergebnis brachte. In der Folge verlief ein Drogenvortest dann aber positiv hinsichtlich von Amphetaminen, so dass der 33-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln.

Polizei Witzenhausen

Unbekannte dringen in unbewohntes Fachwerkhaus ein; Polizei sucht Zeugen

In ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen sind offenbar unbekannte Täter eingebrochen. Wie die Berechtigten eines Architekturbüros am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr feststellten, sind die Unbekannten allem Anschein nach über die Gebäuderückseite in das unbewohnte Objekt gelangt. Im Inneren des schon seit einiger Zeit leerstehenden und auch sanierungsbedürftigen Fachwerkhauses haben die Unbekannten offenbar mehrere alte Schränke und Möbelstücke durchwühlt, dabei aber nichts geklaut. Die Polizei hat nun entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Autofahrerin zeigt durch Unfall beschädigtes Verkehrsschild am Folgetag an

Wegen des Verdachts der Unfallflucht hat die Polizei in Witzenhausen Ermittlungen gegen eine 41-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen aufgenommen. Diese hat am Donnerstagvormittag bei der Polizei in Witzenhausen einen Unfallschaden nachträglich gemeldet, den die Frau bereits am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr verschuldet hatte. Demnach hatte die Frau gestern Nachmittag die Walburger Straße aus Richtung Südbahnhofstraße kommend, in Richtung der Straße "Hinter den Teichhöfen" befahren. Bei einem Wendemanöver in der Walburger Straße, überfuhr die Frau aus Unachtsamkeit dann eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen, an dem ein Schaden von ca. 150 Euro zurückblieb. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 800 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

