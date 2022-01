Polizei Eschwege

POL-ESW: Hausfassade durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt; Schaden 1000 Euro; Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Bei der Polizei in Bad Sooden-Allendorf ist jetzt eine Unfallflucht zur Anzeige gebracht worden, bei der auf einem Grundstück eine Hausfassade durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde.

Der Vorfall geschah offenbar zwischen Dienstagmittag 13.00 Uhr und Mittwochnachmittag 17.00 Uhr in der Lindenallee in Bad Sooden-Allendorf. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug in einer Hofeinfahrt in der Lindenallee wenden wollte und dabei dann gegen die dortige Hausfassade prallte. Dadurch kam es dann zu einer Beschädigung an der verputzten Hauswand, die auf ca. 1000 Euro geschätzt wird. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

